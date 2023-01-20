وقال مسؤولون بالمحكمة اتصلت بهم رويترز إنهم لا يستطيعون تأكيد هذه التقارير.

كما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن القاضي وافق على طلب مكتب المدعي العام بحبس ألفيس احتياطيا دون كفالة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكدت شرطة برشلونة اعتقال مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم بعد استجوابه بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي. ونفى ألفيس هذه المزاعم في وقت سابق.

وبدأت محكمة في كتالونيا في وقت سابق هذا الشهر إجراءات دعوى قضائية بشأن جريمة اعتداء جنسي مزعومة جراء شكوى تقدمت بها سيدة زعمت حدوثها في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن السيدة اتهمت ألفيس، لاعب بوماس المكسيكي حاليا، بالتحرش بها عندما كانت مع أصدقائها في الملهى.

وأقر ألفيس بأنه كان في الملهي مع أشخاص آخرين لكنه نفى حدوث هذا التصرف.

وقال لصحفيين: "كنت أرقص وأقضي وقتا جيدا دون مضايقة أي شخص. لا أعرف هذه السيدة... كيف يمكنني فعل ذلك لامرأة؟ (بالطبع) لا".

وأصبح ألفيس (39 عاما) أكبر لاعب برازيلي يشارك في كأس العالم حين ارتدى شارة قيادة منتخب بلاده أمام الكاميرون في قطر الشهر الماضي.

ويحمل ألفيس الرقم القياسي لأكثر لاعب يحصد بطولات برصيد 43 لقبا على مستوى الأندية والمنتخب الوطني.