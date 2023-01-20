ويستعد بطل التايكوندو الأردني، زيد مصطفى، لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة، فيما كان قد قفز من المركز 38 إلى الثاني عالميا في عام واحد فقط.

وقال زيد مصطفى "في بداية 2022 كان تصنيفي الأولمبي في المركز 38، واليوم، في يناير 2023، أتبوأ المرتبة الثانية، وهذا لم يأت من فراغ، بل من تعب كبير وبطولات كثيرة وصعبة".

وحقق الأردن العديد من النتائج الناجحة في بطولات التايكوندو العالمية، ومثل المملكة أربعة عشر لاعبا في المجمل، في دورة أولمبياد طوكيو السابقة، وكانت تلك أكبر مشاركة لفريق في تاريخ الأردن.

وأضاف "أضع الهدف دائما نصب عيني، وأبذل قصارى الجهد، فمنذ سنة 2000 وبعد أولمبياد طوكيو، راهنت على المشاركة في أولمبياد باريس".

وتمكن الأردن من الفوز بميداليات في بطولات التايكوندو السابقة، بفضل ذهبية أحمد أبو غوش في أولمبياد ريو والميدالية الفضية لصالح الشرباتي في طوكيو.