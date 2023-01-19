على الرغم من أن اللجنة المنظمة خصصت 5 آلاف مقعد للجماهير العُمانية التي وصلت عبر طائرات خاصة لتشجيع منتخب بلادها في المباراة النهائية لخليجي 25 أمام العراق اليوم، إلا أن الفوضى التنظيمية التي شهدها ملعب جذع النخلة تسبب في استحواذ الجماهير العراقية على المقاعد كاملة في الملعب.

ورغم محاولات السلطات الأمنية منع اختلاط الجماهير العراقية بالأماكن المخصصة للمنتخب العُماني، إلا أن الأفواج البشرية الكبيرة التي دخلت الملعب، زحفت نحو المقاعد العمانية، واستحوذت عليها وسط عجز من الجهات المنظمة على التدخل أو إيقاف الزحف المستمر.

ومن المنتظر أن يزيد زحف الجماهير العراقية على المقاعد المخصصة لجمهور منتخب عُمان في تعقد الأمور التنظيمية للمباراة النهائية، قبل دقائق من وصول الجمهور الضيف، وهو ما قد يتسبب في تأخير وقت انطلاقة المباراة إذا لم يستجب الجمهور العراقي لطلب الأمن بالخروج من الملعب.

يذكر أن اللجنة المنظمة لـ"خليجي 25" حددت نصيب المنتخب العُماني في المباراة النهائية بخمسة آلاف مقعد، حيث تم تنظيم رحلات جوية خاصة من عُمان إلى البصرة، وتوفير حافلات للنقل واقتناء تذاكر المباريات، حرصا على توفير الظروف المواتية لمشجعي المنتخب العُماني لحضور المباراة وتقديم الدعم لمنتبخهم.