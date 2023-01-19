أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الخميس، إيقاف مدافعه الدولي عبد الكريم حسن لأجل غير مسمى، وخصم نصف مستحقاته المالية وتغريمه 200 ألف ريال قطري (نحو 55 ألف دولار).
كما عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري المدافع بسام الراوي ومحمد وعد بغرامة بقيمة 100 ألف ريال (نحو 28 ألف دولار) للأول و50 ألف ريال (نحو 14 ألف دولار) للثاني.
وجاء ذلك خلال بيان رسمي للاتحاد قال فيه:
- بناء على التقرير المرسل من إدارة المنتخبات الوطنية إلى الأمانة العامة بالاتحاد، واستنادا على ما جاء في البند رقم 2 من المادة 22 من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم المحليين 2022 - 2023 فقد تقرر خصم 50 بالمئة من راتب كل من اللاعبين عبد الكريم حسن وبسام الراوي ومحمد وعد.
- لجنة الانضباط وجهت تحذيرا إلى اللاعب عبد الكريم حسن مع الغرامة المالية، إلى جانب توجيه تحذير للاعبين بسام الراوي ومحمد وعد مع الغرامة المالية لكليهما.
في خلفيات الحدث:
- كان نادي السد أعلن في 21 ديسمبر الماضي عن استبعاد عبد الكريم حسن نهائيا من صفوف فريقه الأول، معللا ذلك "بفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة".
- لكن مصادر مطلعة أكدت لوكالة "فرانس برس" في حينها أن سبب استبعاد اللاعب هو استفزازه الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر صورة له عقب خسارة قطر أمام السنغال 1-3 في كأس العالم 2022، وهو ما اعتبرته تصرفا غير لائق إذ بدا اللاعب غير مهتم بمشاعرها الغاضبة من الخسارة.
- وكان عبد الكريم دخل في جدال مع أحد المشجعين الذي انتقد عدم مبالاته بالخسارة وطالبه بمراعاة مشاعر الجماهير الحزينة من خروج قطر من الدور الأول، لكن رده كان صادما حيث كتب ردا على رسالته: "استريح على بالك حرب" وهو ما اعتبرته الجماهير استفزازا جديدا لمشاعرهم، واتهموه بالاستهتار وعدم الاحترام.
- وسبق لعبد الكريم حسن أن تعرض للإيقاف لمدة 5 أشهر من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي للعبة عام 2019 بسبب انفعاله المبالغ فيه في مباراة السد والهلال السعودي في مسابقة دوري أبطال آسيا، حين دفع حكم المباراة العماني أحمد الكاف ما تسبب في طرده.
- ويعد حسن أحد أبرز اللاعبين الذين شاركوا في الإنجازات التي حققها "العنابي" في السنوات الأخيرة وأهمها الفوز بلقب كأس آسيا عام 2019 في الإمارات، كما برز في صفوف السد حيث نال لقب أفضل لاعب في آسيا عام 2018.