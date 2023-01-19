كما عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري المدافع بسام الراوي ومحمد وعد بغرامة بقيمة 100 ألف ريال (نحو 28 ألف دولار) للأول و50 ألف ريال (نحو 14 ألف دولار) للثاني.

وجاء ذلك خلال بيان رسمي للاتحاد قال فيه:

بناء على التقرير المرسل من إدارة المنتخبات الوطنية إلى الأمانة العامة بالاتحاد، واستنادا على ما جاء في البند رقم 2 من المادة 22 من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم المحليين 2022 - 2023 فقد تقرر خصم 50 بالمئة من راتب كل من اللاعبين عبد الكريم حسن وبسام الراوي ومحمد وعد.

لجنة الانضباط وجهت تحذيرا إلى اللاعب عبد الكريم حسن مع الغرامة المالية، إلى جانب توجيه تحذير للاعبين بسام الراوي ومحمد وعد مع الغرامة المالية لكليهما.

في خلفيات الحدث: