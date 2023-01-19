وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة اللواء سعد معن، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع": إن "على المواطنين المتواجدين في البصرة، عدم التوجه إلى الملعب مالم يكن لديكم تذاكر خاصة بالمباراة".

وأضاف أن "أعداد الجماهير كبيرة جداً، ولا نريد أن تكون هنالك حالات اختناق، وضغط بشكل مضاعف على القوات الأمنية"، داعياً المشجعين إلى "الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية، وممكن مشاهدة المباراة في الأماكن العامة".

وتابع معن: "لا يمكن أن تتم الفرحة ولا يمكن أن يكون هناك فوز إلا بسلامة المواطنين"، معرباً عن أمله "الالتزام بكل التوجيهات الصادرة من القوات الأمنية".

وعقب حالة من التدافع الخطير للغاية، انسحبت الجماهير من الشوارع المؤدية إلى المدينة الرياضية في البصرة، وفقا لما ذكرته "واع".

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