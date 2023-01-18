وتألق كهربا مع الأهلي وقاده للفوز على سموحة 3-1 في نصف نهائي كأس مصر، الثلاثاء، في أول ظهور له بعد انتهاء 6 أشهر كان موقوفا خلالها من بقرار من المحكمة الرياضية الدولية.

تصريحات أمير نجل رئيس الزمالك لقناة "المحور" الفضائية:

• "سنقدم شكوى جديدة ضد كهربا بسبب مشاركته في مباراة الأهلي ضد سموحة".

• "العقوبة الأساسية كانت تغريم كهربا مليوني دولار مع منعه من اللعب لحين السداد، وبعد مرور 45 يوما من الحكم وعدم تسديد اللاعب أوقف لمدة 6 أشهر".

• "الاتحاد الدولي لم يصرح بأحقية كهربا في المشاركة، واتحاد الكرة طالب في الخطاب المنتشر عبر وسائل الإعلام بالالتزام بلوائح وقرارات الاتحاد الدولي".

• "لن نترك حق نادي الزمالك ولدينا جلسة مع لجنة الانضباط يوم 2 فبراير، وستصدر عقوبة جديدة بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة على اللاعب".

وغاب كهربا عن المباريات منذ الصيف الماضي على خلفية إيقافه من المحكمة الرياضية الدولية التي قررت تغريمه مليوني دولار، بموجب شكوى الزمالك بشأن فسخ عقده من طرف واحد قبل الانتقال إلى أفيش البرتغالي ثم الأهلي.

ويواجه كهربا خطر تجدد الإيقاف ومضاعفة الغرامة ما لم يسددها قبل جلسة استماع أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر المقبل.

وصعد الأهلي إلى نهائي الكأس، حيث يلتقي بيراميدز الذي أطاح الزمالك من نصف النهائي بركلات الترجيح، الإثنين.