وضمت تشكيلة أفضل اللاعبين في إفريقيا، 5 مغاربة، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه منتخب أسود أطلس في كأس العالم، والذي وصل فيه إلى نصف النهائي.

وجاءت التشكيلة التي أعلنها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، على النحو التالي:

الهجوم:

خط الوسط:

خط الدفاع:

حراسة المرمى: