وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عن طريق إبراهيم بايش، قبل أن يعادل العنابي النتيجة في الدقيقة 28 عن طريق عمرو سراج.

ومنح أيمن حسين "أسود الرافدين" هدف التأهل قبل دقيقتين من نهاية شوط المباراة الأول.

ويواجه منتخب العراق في نهائي خليجي 25 الفائز من مباراة البحرين وعمان التي ستقام في وقت لاحق الاثنين.

ويلتقي العراق في النهائي مع الفائز من مباراة عمان والبحرين التي ستقام اليوم الإثنين أيضاً.