وأوضح مدير الطب العدلي بمحافظة ذي قار، ومركزها الناصرية، عبد الحسين الجابري، أن الحادث وقع عندما "اصطدمت حافلة بشاحنة"، لافتا إلى أن الحافلة كانت تقل مشجعين للبصرة، لحضور مباراة قطر والعراق"، ضمن نصف نهائي كأس الخليج 25".

وأكد أن الحادث أسفر عن 6 قتلى على الأقل، و5 جرحى أدخلوا مستشفى الناصرية العام"، موضحا أن "اثنين منهم في حالة خطيرة، فيما تعرض 3 آخرون لكسور مختلفة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال إن "سبب الحادث هو الضباب الكثيف الذي تشهده مدينة الناصرية وطرقها الخارجية منذ صباح الإثنين".

ويعاني العراق من بنى تحتية متداعية بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود، لا سيما الطرقات السريعة والجسور والتجهيزات المرورية الأخرى. وتتهم الحكومات المتعاقبة بعدم الكفاءة والفساد.

وذكرت مديرية المرور العامة لوكالة الأنباء الرسمية، أنه سُجل في عام 2022 حتى نوفمبر، حوالي 7 آلاف حادث مروري.

وفي 2021 توفي أكثر من 4800 شخص في حوادث سير في العراق، أي أكثر من 13 وفاة في اليوم، حسب ما ذكرت وزارة الصحة في منتصف يوليو.