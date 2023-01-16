وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه بهم أوقفوا "على خلفية بعض المناوشات" أثناء المباراة، التي أجريت السبت في ملعب الفوسفات بخريبكة (شرق الدار البيضاء)، و"التي تطورت إلى تراشق بالحجارة تسببت في إصابة 12 عنصرا من قوات حفظ النظام بجروح وكدمات".

وأشارت إلى إجراء بحث قضائي "للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر". فيما لم يعلن عن أية خسائر مادية أو إصابات في صفوف المشجعين.

وانتهت المباراة بهزيمة الفريق المضيف (0-2)، أمام الجيش الملكي الذي يتصدر الدوري بعد 12 جولة.

خلال الأشهر الماضية أعلنت الشرطة المغربية عن عدة توقيفات في حوادث متفرقة لمشجعين يشتبه تورطهم أعمال شغب.

بينما أعلن الاتحاد المغربي في آخر بياناته حول الموضوع الثلاثاء عقوبات، تراوحت بين إجراء مباريات بدون جمهور أو المنع من تنقل المشجعين خارج الميدان وغرامات مالية، في حق عدة أندية. وذلك بسبب أعمال شغب أو استعمال شهب اصطناعية في المدرجات.

أعمال شغب سابقة