وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الأحد، على هامش بطولة "خليجي 25" المقامة في العراق: "النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي ستقام في الكويت أواخر عام 2024، ولدى اتحاد كأس الخليج العربي فكرة سيتم الإعلان عنها واعتقد ستلاقي ترحيباً بخصوص سياقات التنظيم والاستضافة".

وأعرب آل ثاني عن شكره للمسؤولين العراقيين لدورهم ودعمهم في إنجاح خليجي 25، كما تشكر الاتحادات الخليجية المشاركة في البطولة ودورها في نجاحها.

وأشار إلى أن "تحديد أواخر عام 2024 لإقامة "خليجي 26" حتى لا يأتي الموعد بعد نهائيات كأس آسيا وذلك الموعد يساعد في إنجاح البطولة المقبلة".

كما تعهد بالعمل على تدخل اتحاد كأس الخليج العربي لتقديم تسهيلات أمام الجمهور العراقي لحضور البطولات المقبلة بعدما حقق نجاحاً كبيراً في إنجاح "خليجي 25".