واستطلع موقع "سكاي نيوز عربية" آراء عدد من النجوم السابقين للكرة الخليجية، بشأن توقعاتهم لمباراتي المربع الذهبي، وترشيحاتهم لطرفي النهائي، حيث أجمعوا على أن التوقعات صعبة، والحظوظ متساوية مع أفضلية لأصحاب الأرض والجمهور.

حمود سلطان: المنتخبات الأربعة تستحق الوصول

يرى حمود سلطان النجم السابق للكرة البحرينية، أن المنتخبات الأربعة التي وصلت إلى الدور نصف النهائي ل"خليجي 25"، تستحق بلوغ هذا الدور المتقدم من البطولة، لأنها أظهرت أفضلية واضحة مقارنة ببقية المنتخبات المشاركة الأخرى.

وأضاف بأن المستوى الفني خلال دور المجموعات يعتبر متوسطا ولا يرتقي إلى درجة الجيّد، متوقعا بأن يرتفع الأداء ويزداد قوة بداية من مواجهات المربع الذهبي.

أما فيما يتعلق بتوقعاته لطرفي النهائي فقال: "أتوقع أن يكون المنتخب البحريني حامل اللقب طرفا في المباراة الختامية مع العراق".

وأضاف أيضا بأنه يتمنى في حالة عدم تتويج منتخب بلاده باللقب، بأن يفوز منتخب العراق باللقب الخليجي من أجل إسعاد الجماهير التي أنجحت البطولة بكرم الضيافة وحسن الاستقبال لوفود الدول الخليجية.

خالد سلمان: أفضلية لأصحاب الأرض

اعتبر خالد سلمان، لاعب المنتخب القطري سابقا، أن مباريات خروج المغلوب تختلف عن مواجهات دور المجموعات، وبالتالي لا مجال للتعويض أمام مختلف المنتخبات، لأن الفائز سيكون في الدور النهائي وأمام فرصة التتويج باللقب.

وأضاف أن بعض العوامل المهمة في الدور نصف النهائي تسهم في ترجيح كفة المنتخب العراقي صاحب الأرض والجمهور، والذي يحظى بدعم كبير في مبارياته، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

أما فيما يتعلق بترشيحاته لطرفي الدور الختامي ل"خليجي25"، فتوقع سلمان بأن يقام الدور النهائي بين منتخبي العراق والبحرين، باعتبارهما الأكثر إقناعا حتى الآن في هذه النسخة من البطولة الخليجية.

أحمد الرواس: عمان عقدة البحرين

شدد أحمد الرواس، اللاعب السابق للمنتخب العماني، على أن الترشيحات لطرفي نهائي "خليجي25" مهمة صعبة، بسبب التقارب الكبير في المستوى الأداء بين المنتخبات الأربعة التي وصلت إلى المربع الذهبي.

وأضاف قائلا: "المنتخب العماني الأوفر حظا في مباراته مع البحرين، بسبب الأسبقية المعنوية التي يمتلكها، حيث لم يفز المنتخب البحريني على نظيره العماني لاكثر من 12 سنة، وبالتالي أصبح بمثابة عقدة يصعب فكها".

أما فيما يتعلق بالمباراة الثانية بين العراق وقطر، فأكد بأن منتخب "أسود الرافدين" أقوى من نظيره القطري ويلعب وسط دعم جماهيري كبير سكون له مفعول قوي في حسم النتيجة، متوقعا بأن تجمع المباراة النهائية بين العراق وعمان.

ووصف الروّاس المنتخب العراقي بأنه روح البطولة، ومن الصعب افتكاك اللقب من بين يديه، خاصة وأن المنتخب العراقي متعطش لهذا التتويج.

مهدي كاظم : العراق والبحرين في النهائي

أكد مهدي كاظم، نجم الكرة العراقية سابقا، أن مباراتي الدور نصف النهائي لكأس الخليج ستكون على درجة كبيرة من الإثارة والتشويق، لأن الفرق الأربعة استحقت الوصول إلى هذا الدور المتقدم من البطولة، وتملك الإمكانيات اللازمة للمنافسة بجدية على اللقب.

وأضاف قائلا: "المواجهات لن تكون سهلة، وبالنسبة للمباراة الأولى التي تجمع بين البحرين وعمان ستكون عالية المستوى لأن المنتخبين منافسان جديان على اللقب، وهو ما يجعل المواجهة قوية وحماسية ويصعب توقع نتيجتها.

أما المباراة الثانية بين العراق وقطر، فتبدو فيها الحظوظ أوفر لمصلحة أصجاب الأرض بفضل الدعم الجماهيري الكبير، رغم أن المنتخب العنابي يملك مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين".

وتوقع بأن تجمع المباراة النهائية بين العراق البلد المضيف، والبحرين حامل اللقب في نهائي مثير وممتع يعكس قوة المنافسات في البطولة الخليجية.