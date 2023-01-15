وشهدت المباراة بين الفريقين جدلا بشأن صحة هدف مانشستر يونايتد الأول الذي أحرزه برونو فرنانديز، حيث ظهر تسلل ماركوس راشفورد الذي بدا وكأنه تداخل في اللعبة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن مدافع مانشستر سيتي مانويل أكانجي، اشتكى إلى الحكم مع كايل ووكر وغريليش بعد المباراة، حيث تساءل اللاعبون الثلاثة عن سبب عدم عودة الحكم إلى تقنية "الفار".

ونقلت "ديلي ميل" عن الصحفي الهولندي يان آجي فجورتوفت قوله إن غريليش الذي سجل هدف سيتي الوحيد في المباراة، كان "محبطا للغاية" ولكنه لم يكن "عدوانيا"، عندما عبّر عن غضبه في النفق بعد المباراة أمام ماغواير.

وأضاف فجورتوفت بأن نقاشا دار أيضا بين مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا ومدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ.

تصريحات مانويل أكانجي