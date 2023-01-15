وبينما كان سيتي متقدما بهدف نظيف، جاء هدف التعادل في الدقيقة 78 بشكل مثير للجدل، إذ مرر كاسيميرو الكرة في قلب دفاع سيتي لزميله ماركوس راشفورد الذي كان في موقف تسلل.

وركض راشفورد عدة خطوات قرب الكرة لكنه لم يلمسها، ووصلت إلى برونو فرنانديز الذي سددها مباشرة في المرمى.

وبعد أن ألغى الحكم المساعد الهدف، أكد حكم الفيديو صحته ليحتسب بالفعل ويتعادل يونايتد.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي بعد اللقاء:

• راية الحكم المساعد رُفعت، ثم جرت محادثة بينه وبين حكم اللقاء.

• اعتبر الاثنان أن راشفورد لم يلمس الكرة ولم يؤثر على قدرة دفاع مانشستر سيتي على التعامل معها.

• حكم الفيديو المساعد لم يمكنه الاستدلال على خطأ صريح وواضح، لذلك احتسب الهدف.

وكان مانشستر سيتي تقدم بهدف للبديل جاك غريليش من ضربة رأس بعد مرور ساعة من اللعب، إلا أن مانشستر يونايتد تعادل في الدقيقة 78، وبعدها مباشرة سجل راشفورد ذاته الهدف الثاني الذي حسم نقاط المباراة لمصلحة "الشياطين الحُمر".

وأصبح راشفورد أول لاعب من يونايتد يهز الشباك للمباراة السابعة على التوالي بجميع المسابقات، منذ فعل ذلك كريستيانو رونالدو عام 2008.