وقال كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مشيرا إلى تزايد قلقه بسبب تراجع أداء الفريق: "اللاعبون أنفسهم سبق أن قدموا مباريات مذهلة، لكن إذ لم نلعب بتنظيم فيمكن أن نظهر بهذا الشكل".

وأضاف المدرب الألماني: "كيف يمكن ألا أشعر بالقلق بعد مثل هذه المباراة؟ لاأستطيع أن أقف هنا وأقول إنني لست قلقا. بالتأكيد نحن قلقون للغاية".

وأحرز الجناح سولي مارش هدفين مبكرين في الشوط الثاني وصنع آخر، ليمنح برايتون الفوز 3-صفر على ضيفه المتواضع ليفربول ويتقدم فوقه إلى المركز السابع في ترتيب الدوري.

وهذا هو الفوز الأول لبرايتون على ليفربول في دوري الأضواء، وجاء مستحقا بعد قيادة مارش الفريق لترجمة سيطرته إلى أهداف.

وهز مارش الشباك من مدى قريب في الدقيقة 47 بعدما فقد ليفربول الكرة في منتصف الملعب، وانطلق الياباني كاورو ميتوما في الناحية اليسرى قبل أن يمرر الكرة إلى زميله.

وبعد ذلك بـ6 دقائق، أضاف اللاعب البالغ عمره 28 عاما الهدف الثاني عندما استقبل تمريرة إيفان فيرغسون بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

وفي مشاركته الأولى بالتشكيلة الأساسية في الدوري منذ انتقاله قادما من أيندهوفن الهولندي الشهر الماضي، لم يقدم كودي غاكبو الكثير في صفوف ليفربول الذي عانى للاستحواذ على الكرة أو صنع أي فرص حقيقية للتسجيل.

وسدد ليفربول كرتين فقط على المرمى طيلة 90 دقيقة، وانتظر إلى الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني للحصول على أول ركلة ركنية في أداء متواضع آخر.

واختتم مارش أداءه الرائع عندما مرر كرة إلى البديل داني ويلبيك، الذي رفعها من فوق المدافع ثم سددها في الشباك محرزا هدفه الأول في الدوري هذا الموسم.

وتقدم برايتون إلى المركز السابع وله 30 نقطة بفارق نقطتين أمام ليفربول، الذي استمرت معاناته مع الإصابات وتراجع مستواه.