وقلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى انتصار بنتيجة (2-1) على حساب ضيفه مانشستر سيتي، وسجل ثنائية اليونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقة (79) وماركوس راشفورد في الدقيقة (82)، بينما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد جاك جريليش في الدقيقة (60).



وبتلك النتيجة رفع اليونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد السيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.

وشكل اليونايتد الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة 11، بتلقى فيرنانديز بينية في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء من إريكسن، مسددا كرة أرضية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وظهر السيتي في الدقيقة 24، بتسديدة قوية من هالاند من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بدفاع اليونايتد.