وسجل المهاجم الوحيد في التشكيلة الأساسية هدف الفوز في الدقيقة 57، بعد تمريرة عرضية ضعيفة أدت إلى تعرضه لعرقلة من قبل الحارس معاذ اللافي.

واحتشد 40 ألف متفرج في ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائر، تقدمهم رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ورئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو، ونظيره الإفريقي باتريس موتسيبي.

وتصدر المنتخب الجزائري برصيد 3 نقاط المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب ليبيا متذيلة الترتيب من دون نقاط، كلا من إثيوبيا وموزمبيق.

وتسعى الجزائر للفوز بهذه البطولة المخصصة للاعبين المحليين لأول مرة بعد احتلت المركز الرابع في مشاركة سابقة قبل 12 عاما.

ويشارك 17 منتخبا في البطولة التي تقام في الفترة الممتدة بين 13 يناير والرابع من فبراير، ونظمت البطولة لأول مرة في 2009 وفازت بها جمهورية الكونغو الديمقراطية في كوت ديفوار.