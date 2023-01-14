وقال الفيفا في بيان، الجمعة: "فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 100 ألف فرنك سويسري على الاتحاد المكسيكي، وستقام مباراة واحدة من دون جمهور بسبب هتافات مشجعي المكسيك خلال مباراتين ضد بولندا والسعودية في كأس العالم".

وأضاف: "ستطبق هذه العقوبة على المباراة الرسمية التالية التي سيلعبها منتخب الرجال الأول في إحدى مسابقات الفيفا".

وتمت معاقبة الاتحاد المكسيكي للعبة في عدة مناسبات بسبب هتافات الجماهير.

وستلعب المكسيك مع جامايكا من دون جمهور يوم 25 مارس في دوري الأمم لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).