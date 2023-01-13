تتجه أنظار عشاق المستديرة في القارة السمراء نحو الجزائر، مساء الجمعة، لمتابعة افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بمواجهة أصحاب الأرض بمنتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من المسابقة.