وظهر جواو فيلكس لأول مرة مع فريق غراهام بوتر في ديربي غرب لندن يوم الخميس، وانتهت المباراة إلى فوز فولهام على تشلسي، الذي انضم إليه اللاعب البرتغالي الأربعاء، بنتيجة 2-1.

ومع ذلك، وبعد بداية مثيرة للإعجاب في الشوط الأول من المباراة، انتهى ظهوره في أول مباراة له مع البلوز بطريقة كارثية حيث تم طرده بسبب اندفاع متهور ضد مدافع فولهام كيني تيتي.

وكان تشلسي، من أجل تأمين وجود المهاجم الموهوب ضمن صفوفه، وافق على دفع رسوم استعارة بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني للصفقة قصيرة الأجل، بينما سيغطي أيضا راتب فيلكس خلال فترة وجوده في صفوف البلوز، والذي يقدر بنحو 6 ملايين جنيه إسترليني.

وبالتالي، فإن إجمالي تكلفة انضمام فيلكس مؤقتا لتشلسي يصل إلى 15 مليون جنيه إسترليني، حيث سيخوض 21 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مباراة الهزيمة الخميس أمام فولهام، بحسب ما ذكرت صحيفة التليغراف اللندنية.

وهذا المبلغ يعني أن فريق تشلسي سيدفع 714,286 جنيها إسترلينيا، أو 869,622 دولارا، لكل مباراة ليكون فيلكس جزءا من البلوز الذي يهدف إلى التعافي من البداية الكارثية للموسم التي جعلتهم يقبعون في منتصف ترتيب سلم الدوري.

وبعد دقائق على بدء الشوط الثاني من المباراة، تعرض فيلكس للطرد نتيجة لسلوكه العنيف ضد لاعب الخصم، وهذا يعني أنه سيغيب عن مباريات البريميرليغ مع ليفربول وفولهام ووست هام.

وبشكل إجمالي، سيكلف تغيب فيلكس عن المباريات الثلاث ناديه الجديد مبلغا يصل إلى 2,142,858 جنيها إسترلينيا، أو 2,608,865 دولارا.

وعلى الرغم من خطأه المكلف والباهظ داخل الملعب، والذي ترك مدرب البلوز تحت الضغط، فقد دافع غراهام بوتر مع عن المهاجم البرتغالي بعد المباراة، وقال: "تدخل مهاجم.. لم أشعر وكأنه عاطفي. لقد كان فقدانا للسيطرة وهو عمل ناجم عن لعب كرة قدم، ومن الممكن أن يحدث هذا نتيجة سرعة الدوري الإنجليزي. فهو لم يقصد أن يؤذي أحدا. ولم يفقد أعصابه".

وأضاف: "إنها لحظات التعلم. جواو لاعب شاب وجيد، ويمكن رؤية صفاته. لم يكن هناك حقد في اللعبة على الإطلاق، لكني أفهم لماذا كانت بطاقة حمراء. لقد كانت قدمه مرتفعة بعض الشيء والحكم عليه أن يتخذ قرارا.. إنه أمر محبط حقا.. إنها ضربة أخرى حيث تستمر الضربات في الظهور في الوقت الحالي".

وتابع أن فيلكس كان جيدا في المباراة ولذلك فإن خسارته لثلاث جولات يشكل أمرا مخيبا للآمال حقا.

الهزيمة أمام منافسه في غرب لندن تركت تشلسي في المركز العاشر، وبفارق 10 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى، مع العلم أنه لعب مباراة أكثر من مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع.

باختصار