ومن المقرر أن يضم التصويت في الفئات المختلفة، الذي سيجرى على موقع "FIFA +"، يوم 12 يناير 2023:

• جوليان ألفاريز، مانشستر سيتي.

• جودي بيلينغهام، بوروسيا دورتموند.

• كريم بنزيما، ريال مدريد.

• كيفين دي بروين، مانشستر سيتي.

• إيرلينغ هالاند، مانشستر سيتي.

• أشرف حكيمي، باريس سان جيرمان.

• روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة.

• ساديو ماني، بايرن ميونخ.

• كيليان مبابي، باريس سان جيرمان.

• ليونيل ميسي، باريس سان جيرمان.

• لوكا مودريتش، ريال مدريد.

• نيمار، باريس سان جيرمان.

• محمد صلاح، ليفربول.

• فينيسيوس جونيور، ريال مدريد.

كما أُعلن عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم، والتي شهدت تواجد المغربي وليد الركراكي مدرب "أسود الأطلس"، وذلك بعد إنجازه في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، حيث قاد منتخب بلاده ة المربع الذهبي بالمونديال.

وجاءت قائمة المدربين المرشحين لجوائز الأفضل في العالم على النحو التالي:

o وليد الركراكي

o كارلو أنشيلوتي

o بيب غوارديولا

o ليونيل سكالوني

o ديديه ديشامب