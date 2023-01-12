وذكرت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية، أن "ميسي قد يُمنح الفرصة لتقزيم راتب رونالدو في الأشهر المقبلة".

وقال التقرير إن النجم الأرجنتيني "لديه اتفاق شفهي مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لتمديد إقامته في باريس، لكن تم ربطه الآن بانتقال مربح إلى الهلال".

ويعد الهلال المنافس اللدود للنصر، حيث يلعب رونالدو، ويؤلف الفريقان "ديربي الرياض" كل عام.

ولم يصدر أي تعليق من نادي الهلال السعودي على هذه التقارير.

تفاصيل الصفقة

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن صفقة الهلال المقدمة لميسي، تبلغ حوالي 279 مليون يورو في السنة، أي أنه سيحصل على 79 مليون يورو أكثر من رونالدو كل عام.

ويحتل الهلال حاليا المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين، بفارق ثلاث نقاط عن متصدر الدوري النصر.

وكان رونالدو قد انضم لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة تاريخية، سيحصل خلالها على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو حتى صيف 2025.

سيبقى في باريس

في المقابل، أكدت مصادر مقربة من ميسي عزمه تجديد عقده مع ناديه الحالي، باريس سان جرمان، والذي ينتهي في صيف 2023.

وكان "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قد حصل على تصريح حصري من الصحفي الإسباني "ألبرت ماسنو" نائب رئيس تحرير صحيفة "سبورت" الإسبانية والصديق المقرب لميسي وأسرته، أكد فيها أن "ليو سيبقى في باريس سان جيرمان وسيجدد عقده بعد العرض الذي قدمته إدارة النادي".

وأضاف الصحفي أن "فكرة التعاقد مع ميسي الحالية تقوم على تجديد العقد سنة + سنة، حيث تدور المفاوضات حول عرض جديد يبدأ من الأول من يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024".

وذكرت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية، أن "ميسي قد يُمنح الفرصة لتقزيم راتب رونالدو في الأشهر المقبلة".

وقال التقرير إن النجم الأرجنتيني "لديه اتفاق شفهي مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لتمديد إقامته في باريس، لكن تم ربطه الآن بانتقال مربح إلى الهلال".

ويعد الهلال المنافس اللدود للنصر، حيث يلعب رونالدو، ويؤلف الفريقان "ديربي الرياض" كل عام.

تفاصيل الصفقة

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن صفقة الهلال المقدمة لميسي، تبلغ حوالي 279 مليون يورو في السنة، أي أنه سيحصل على 79 مليون يورو أكثر من رونالدو كل عام.

ويحتل الهلال حاليا المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين، بفارق ثلاث نقاط عن متصدر الدوري النصر.