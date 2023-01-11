وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سيدفع نحو 10 ملايين يورو (10.75 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وعانى جواو فيلكس، البالغ من العمر 23 عاما، هذا الموسم وشارك أساسيا 7 مرات فقط من أصل 16 مباراة، لعبها أتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وقال فيليكس لموقع نادي غرب لندن "تشلسي أحد أعظم الفرق في العالم، وآمل في مساعدته على تحقيق أهدافه. أنا متحمّس للعب في (ملعب) ستامفورد بريدج"، وفقا لفرانس برس.

بدوره، أشار أتلتيكو مدريد إلى أن "المهاجم البرتغالي الذي مدد عقده سنة إضافية مع نادينا سيخوض تحدياً احترافياً جديداً في البريميرليغ" وانه توصل "الى اتفاق مع تشلسي لاعارة جواو فيليكس حتى نهاية الموسم الحالي".

وكان فيليكس انتقل الى نادي العاصمة الإسبانية عام 2019 في صفقة ضخمة بلغت 125 مليون يورو قادما من بنفيكا، وخاض معه 131 مباراة مسجلا 34 هدفاً و18 تمريرة حاسمة وساهم بإحرازه لقب الدوري الإسباني في موسم 2021.

وسجّل فيليكس، في 28 مباراة دولية، هدفاً لبلاده في مونديال قطر الأخير، أمام غانا في المباراة التي انتهت (3-2) وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويعاني تشلسي من إصابات عدة في صفوفه وكان آخرها جناحه رحيم سترلينغ والأميركي كريستيان بوليسيك بالإضافة إلى غياب ظهيره الأيمن ريس جيمس ولاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي، في حين تراجع مستوى مهاجمه الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ والألماني كاي هافيرتس في الآونة الأخيرة.

ويعيش تشلسي إحدى أسوا فتراته بعد خسارته 6 من مبارياته التسع الأخيرة في مختلف المسابقات، ليحتل المركز العاشر في الدوري ويشتد الضغط على مدربه غراهام بوتر الذي استلم تدريب الفريق في سبتمبر الماضي خلفا للألماني توماس توخل.