وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن كريستيانو رونالدو سيضاعف راتبه مع النصر من أجل الترويج لعرض المملكة الخاص باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

ونشر "العالمي" على حسابه بموقع تويتر: "يود نادي النصر أن يوضح أنه خلافا للتقارير الإخبارية، فإن عقد رونالدو مع النصر لا ينطوي على أي التزامات لاستضافة المونديال".

وأضاف النصر "ينصب تركيزه الأساسي (رونالدو) على النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح".

وكان رونالدو قد انضم للنصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة تاريخية، سيحصل خلالها على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو حتى صيف 2025، بحسب تقارير صحفية.