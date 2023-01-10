المباراة تأخر انطلاقها في الشوط الثاني، وسط محاولات من المنظمين لإبعاد المياه عن أرضية الملعب، ورغم استمرار هطول الأمطار بغزارة، إلا أن الحكم الإماراتي عادل النقبي لم يوقف المباراة.

لقطات لصعوبة تنقل الكرة على أرضية الملعب، وانزلاق اللاعبين، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديثها في العالم العربي، مساء الاثنين.

حالات تأجيل المباراة

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن تأجيل المباراة أو إلغائها يكون بسبب "الظروف القاهرة"، وهي المواقف غير المتوقعة أو الظروف غير العادية والكوارث الطبيعية، أو أي ظروف تمنع إقامة أو استكمال المباراة.

ومنح فيفا، سلطة تقييم تلك المخاطر وإمكانية إقامة المباراة من عدمها لحكم المباراة الذي يتخذ قراره باستشارة مساعديه طاقم التحكيم.



كيف تستكمل المباراة؟

عام 2013 أثرت الثلوج على إمكانية استكمال مواجهة يوفنتوس الإيطالي وغالاتا سراي التركي، بسبب كثافة الثلوج في إسطنبول، ليقرر الحكم إيقاف المباراة مع الدقيقة 32، لمدة 25 دقيقة، قبل أن يقرر تأجيلها لليوم التالي بسبب صعوبة الرؤية.

وقرر الاتحاد الأوروبي "يويفا" استكمال الدقائق المتبقية في اليوم التالي.

متى تُعاد المباراة؟