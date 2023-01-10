وتعرض فريق كرة السلة سيدات بنادي الزمالك للخسارة أمام الأهلي بنتيجة 122-52، في المباراة التي أقيمت على صالة الفريق الأحمر بالجزيرة الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري السوبر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "قررنا الاستغناء عن فريق السلة بنات، ليذهبوا ويتزوجوا، هذا الفريق لا يستحق الاستمرار مع نادي الزمالك، بسبب حالة الاستهتار التي كانت عليها اللاعبات".

وأكد: "سوف نخوض المنافسات بفريق 18 عاما"، مضيفا: هناك أيضًا فريق كرة ماء تحت السن قمنا بتسريحه، نادي الزمالك نادي بطولات وسنوفر المال لألعاب أخرى مثل اليد والطائرة والسلة".