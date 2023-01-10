وقالت الوكالة نقلا عن مصدر على دراية بالأمر، إن رئيس قطر للاستثمارات الرياضية رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ناصر الخليفي، عقد مؤخرا مباحثات مع دانيل ليفي رئيس نادي توتنهام بشأن شراء حصة في النادي اللندني.

وأضافت أن الصندوق يدرس كذلك الاستثمار في مانشستر يونايتد أو ليفربول، إما عن طريق الاستحواذ الكامل أو شراء حصص فيهما.

لكن توتنهام أوضح لـ"رويترز" في رد عبر البريد الإلكتروني: "لا صحة لتقارير متعلقة باجتماع حول بيع أسهم بالنادي".

يشار إلى أن قطر للاستثمارات الرياضية تمتلك باريس سان جرمان، وكذلك حصة في نادي براغا البرتغالي.

خطط البيع

• تدرس عائلة غليزر الأميركية مالكة مانشستر يونايتد خيارات مختلفة بخصوص النادي الفائز بالدوري 20 مرة، بما فيها مساهمة مستثمرين جدد أو بيع النادي.

• قال مُلاك النادي في بيان في نوفمبر الماضي إنهم يعملون مع المستشارين الماليين بشأن العملية التي قد تؤدي إلى بيع حصص في النادي، أو استثمارات تتضمن تطوير ملعب "أولد ترافورد" والبنية التحتية للنادي.

• أعلن رئيس ليفربول توم ويرنر في نوفمبر الماضي، أن المجموعة المالكة "فينواي سبورتس" تدرس أيضا خيارات لبيع النادي.