وفي مباراة ماطرة وأجواء مناخية صعبة، حسم المنتخب العراقي الانتصار على خصمه السعودي، بنتيجة 2-0، على استاد "جذع النخلة" في البصرة.

وسجل الجناح العراقي إبراهيم بايش الهدف الأول لمنتخب العراق، من تسديدة قريبة من المرمى، في الدقيقة 30.

وأضاع المنتخب العراقي عددا من الفرص كانت كفيلة بزيادة غلته، قبل أن ينجح بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 86، عن طريق رأسية للمهاجم أسو رستم.

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى 4 نقاط، مثل منافسه العماني، بينما ظل السعودي برصيد 3 نقاط، حيث سيتعين عليه الانتصار على عمان في الجولة الأخيرة، من أجل التأهل لنصف النهائي.

أما المنتخب العراقي فيحتاج للتعادل أمام اليمن في الجولة الأخيرة، من أجل ضمان التأهل.

وكان المنتخب العماني قد انتصر بنتيجة 3-2، في مباراة "مثيرة" أمام اليمن، في وقت سابق الاثنين.