ومارتينيز لم يكن غريبًا عن النهائيات في قطر، حيث أقصي ثالث مونديال 2018 من الدور الاول في مفاجأة لافتة.

وسيكون التحدي الأول والأبرز للمدرب (49 عامًا) التعامل مع مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الصعيد الدولي، لاسيما بعد انتقال الأخير إلى نادي النصر السعودي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام برتغالية برحيل فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال وذلك بعد الخسارة أمام المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.