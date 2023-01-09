الضرير الذي رفع العلم العراقي في حفل افتتاح البطولة الخليجية، هو العقيد علاء العيداني، الذي فقد بصره في معارك تحرير الموصل في عام 2015، بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال المعارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث كان يعمل مراسلا حربيا لوزارة الدفاع العراقية.

وعن مشاركته في افتتاح "خليجي 25" قال العيداني: "تشرفت بالمشاركة في رفع علم العراق في افتتاح البطولة الخليجية، مثلما كنت أرفعه في المعارك بعد النصر".

وأضاف: "أعتبر أن البطولة الخليجية نصر للعراقيين وحصاد لتضحيات كبيرة لإخواني المقاتلين والجرحى والشهداء".

وتابع: "نحن أهل المحبة والسلام. أقول لإخواننا الخليجيين أهلا بكم في بلدكم، واحصدوا محبتكم في قلوبنا".

وبالنسبة لشعوره لحظة دخول الملعب أمام آلاف الجماهير ورفع علم العراق في افتتاح البطولة الخليجية قال العيداني: "عشت شعورا لا يوصف بالفرحة، ولم تكن لدي دموع لتنزل، لكن دموع قلبي كانت تنهمر فرحا بالإنجاز الكبير، لأن العراقيين لم يتعودوا على مثل هذا الحفل والفرحة الكبيرة".

واختتم العيداني حديث قائلا: "الحمد لله تحقق الانتصار بالحفل الناجح، وأتمنى أن تدوم أفراح واحتفالات العراقيين وكل إخواننا في دول الخليج، الذين سنكون عند حسن ظنهم في الضيافة والكرم".

جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة لحفل افتتاح "خليجي 25" نجحت في تقديم صور معبرة وفقرات مميزة لاقت إعجاب واشادة الجماهير، من بينها اختيار شخصية معبرة لحامل علم العراق، بالإضافة أيضا إلى العروض التراثية، التي تحكي تاريخ العراق وفقرات منوعة تتعلق بإرث البصرة وما تحمله من تاريخ كبير، والتطرق كذلك إلى اللّحمة بين الأشقاء في الخليج والتاريخ المشترك الذي يجمع شعوب المنطقة.