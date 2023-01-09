وفي تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، تحدث عدد من النجوم القدامى للكرة الخليجية عن مستوى وإمكانيات المنتخبات في "خليجي 25" بناء على ما قدموه في الجولة الأولى.

الدولي السابق إسماعيل العجمي، الذي لعب في صفوف منتخب عمان من 2006 وحتى 2014

- اتسم الأداء واللعب في المجموعة الثانية بالجمال والإثارة.

- أتوقع أن تشهد البطولة بداية من اليوم مستويات أفضل وعروضا أقوى، لأن المنتخبات تلعب بحسابات الفوز وجمع النقاط والتأهل، وهذا ما سيضفي المزيد من الإثارة والحماس في المباريات.

الدولي فهد الشمري لاعب الغرافة ومنتخب قطر سابقا

- بعض المنتخبات قدمت نفسها بقوة في الجولة الأولى، وأظهرت جاهزية عالية، وإمكانات كبيرة تؤهلها للمنافسة بقوة في "خليجي 25".

- في المجموعة الأولى المنتخب اليمني بسبب ضعف إمكانياته فهو خارج دائرة المنافسة، والصراع سينحصر بين العراق وعمان والسعودية.

- المنافسة في المجموعة الثانية ستكون أقوى لأن المستويات متقاربة، وستكون الجولة الثانية مهمة في جمع النقاط، واتضاح الصورة بشكل كامل للمنتخبات الأقرب لبلوغ المربع الذهبي.

الدولي عماد محمد لاعب منتخب العراق لأكثر من 12 عاما خاض خلالها 103 مباراة دولية

- حوالي 4 أو 5 فرق تستحق الوصول إلى المباراة النهائية.

- بالنسبة لمنتخب العراق إذا نجح في تخطي نظيره السعودي في الجولة الثانية سيكون قادرا على الوصول للدور النهائي في هذه البطولة والمنافسة بجدية على اللقب.

وتنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة الثانية في بطولة "خليجي 25" بالبصرة، حيث يلتقي منتخب عمان مع نظيره اليمني ثم يقابل المنتخب السعودي نظيره العراقي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية يلتقي الثلاثاء منتخب الإمارات مع الكويت ثم قام مباراة منتخب قطر والبحرين.