ووضع رياض محرز سيتي في المقدمة من ركلة حرة نفذها ببراعة في الدقيقة 23، بعد أن سجل اللاعب الجزائري هدف الفوز 1-صفر على المنافس اللندني في الدوري، الخميس، وهز شباكه أيضا خلال الانتصار 2-صفر في كأس الرابطة في نوفمبر الماضي.

وضاعف خوليان ألفاريز، الفائز مؤخرا بكأس العالم مع الأرجنتين، النتيجة بعد مرور نصف ساعة من اللقاء، حين نفذ ركلة جزاء بعد أن أكد نظام حكم الفيديو المساعد وجود لمسة يد على كاي هافرتس.

وأكمل فيل فودن عملا جماعيا ليحول تمريرة زميله بمنتخب إنجلترا كايل والكر إلى الشباك في الدقيقة 38، ليحسم اللقاء نظريا.

وأكمل أصحاب الضيافة الرباعية من ركلة جزاء متأخرة، ورغم أن ألفاريز كان لا يزال في الملعب نفذ محرز الركلة في شباك الحارس كيبا أريزابالاغا في الدقيقة 85.

ويلعب سيتي على أرضه في الدور الرابع أمام أرسنال متصدر الدوري أو أكسفورد يونايتد المنتمي للدرجة الثالثة، بعد مواجهتهما الإثنين.

وهذه هي الهزيمة السادسة لتشلسي في آخر 9 مباريات بجميع المسابقات، ليزيد الضغط على المدرب بوتر الذي تولى المسؤولية عقب رحيل توماس توخيل في سبتمبر.