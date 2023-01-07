وافتتح التسجيل لـ"الأحمر" كميل الأسود من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة (60). وأضاف جاسم الشيخ الهدف الثاني قبل 13 دقيقة من النهاية بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لحارس المرمى الإماراتي.

وقلص سيباستيان تيغالي الفارق لـ “الأبيض" الإماراتي بضربة رأسية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي المجموعة الثانية أيضا، تلعب الكويت أمام قطر التي تشارك بمنتخب تحت 23 عاما.

تعليقا على المباراة نتيجة المباراة، أعلن مدرب منتخب الإمارات،رودولفو أروابارينا تحمله لمسؤولية الخسارة أمام البحرين.

ولفت إلى أن فريقه تحكم في المباراة خلال أول 25 دقيقة، لكنه تراجع بعد ذلك، قبل أن يتراجع المستوى كثيرا في الشوط الثاني.