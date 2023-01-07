وفي مقابلات أجرتها "سكاي نيوز عربية" مع الجماهير العراقية بعد اليوم الأول لـ"خليجي25"، عبرت أعداد كبيرة من المشجعين عن عدم ارتياحهم للصورة التي ظهر بها المنتخب العراقي أمام نظيره العماني، والمستوى الذي قدمه اللاعبون، معتبرين أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، خاصة أمام الحضور الجماهيري الكبير والتشجيع المتواصل الذي حظي به المنتخب طوال المباراة.

كما أشارت بعض الجماهير إلى أن الاداء لم يشهد أي تغيير عن السابق، وأن الجهاز الفني لم ينجح في التعامل مع اللقاء الأول، مطالبين بضرورة تقديم الأفضل، والعمل على مضاعفة الجهد في المباراتين المقبلتين، حتى يحافظ مستضيف البطولة على حظوظه كاملة في المنافسة على اللقب.

ويرى البعض الآخر من الجماهير العراقية أن الخروج بنقطة من المباراة الافتتاحية، والتي تشهد عادة ضغطا نفسيا كبيرا على اللاعبين يعتبر بداية طيبة، يجب البناء عليها، ومواصلة دعم المنتخب في بقية المشوار، حيث سيلعب مباراتين مهمتين أمام السعودية واليمن، وبإمكانه التعويض وحصد المزيد من النقاط للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأظهرت الجماهير العراقية اهتماما كبيرا ببطولة "خليجي25"، حيث شهدت عملية بيع التذاكر تدافعا كيرا منذ الأيام الأولى لطرحها في الأسواق، وغصت مدرجات ملعب جذع النخلة الذي استضاف المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان بحضور جماهيري كبير وصل إلى 65 ألف متفرج.

كما تابع الآلاف من الجماهير المباراة في الساحات العامة، من خلال تركيز مناطق للمشجعين في مختلف محافظات العراق.

ورغم التعادل في المباراة الأولى، إلا أن الاحتفالات استمرت في شوارع مدينة البصرة، وسط شغف كبير للبطولة الخليجية.