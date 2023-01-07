وهذا هو الفوز السابع للأخضر، الذي يشارك بالمنتخب الرديف في خليجي البصرة، في 7 مواجهات سابقة جمعته مع المنتخب اليمني في بطولات الخليج السابقة.

وأحرز المنتخب السعودي هدفي الفوز في الشوط الأول عن طريق تسديدة سميحان النابت، الذي أحرز اول أهداف البطولة الخليجية في الدقيقة 18 من عمر المباراة وأضاف مصعب الجوير الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 38 ليكتفي المنتخب السعودي بالهدفين ويحرز أول 3 نقاط.

وحرم الحارس السعودي نواف العقيدي، المنتخب اليمني من الوصول إلى الشباك السعودية ليفشل اليمن في إحراز أي هدف في المرمى السعودي بالمواجهات السبع السابقة، ويقود منتخب بلاده إلى تصدر المجموعة في أول ظهور.

ويتطلع المنتخب السعودي للتتويج باللقب الرابع خليجياً من خلال مشاركته في النسخة الـ 25 من دورة الخليج الكروية التي انطلقت الجمعة بمدينة البصرة في العراق، وتستمر إلى 19 يناير الحالي.