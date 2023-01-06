وطوال 90 دقيقة من اللقاء، الذي أقيم على ملعب البصرة الدولي، لم تسفر محاولات الفريقين عن هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وكانت المباراة "باهتة" بمستواها بشكل عام، حتى نهايتها، عندما اقترب العراق من التقدم بركلة حرة نفذها ضرغام إسماعيل، وارتطمت بالعارضة.

وتتواصل منافسات المجموعة الأولى في اليوم الأول من البطولة، بمواجهة أخرى تقام في وقت لاحق من يوم الجمعة بين السعودية واليمن على ملعب البصرة الدولي.