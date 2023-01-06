وذكر المتحف، في بيان، أنه اعتبارا من يوم الجمعة، سيتم تمديد ساعات استقبال المتحف طيلة أيام البطولة، وتنظيم فعاليات ثقافية وموسيقية متنوعة.

وانطلقت بطولة الخليج الكروية، مساء الجمعة، عبر احتفال وُصف بالمبهر، وتستمر حتى التاسع عشر من يناير الجاري.

عرس كروي وثقافي

معلقون اعتبروا إعلان المتحف خطوة موفقة في إطار العمل على تحويل العرس الكروي الخليجي لمحفل ثقافي ومناسبة للتعريف بحضارات العراق، وتنشيط السياحة الثقافية والأثرية فيه، خاصة وأن البلاد تستقطب الآن آلاف المشجعين من مختلف الدول المتنافسة في خليجي 25 .

يقول أمين متحف البصرة الحضاري محمد علي الأسدي، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية :