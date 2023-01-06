أسطورة الكويت جاسم يعقوب، ظهر لأول مرة للجماهير في "خليجي 2" عام 1972، وساهم يتحقيق منتخب بلاده للقب. مهارة يعقوب جعلته من بين الأفضل في المنطقة، ومثل "ظاهرة" في بلاده.

جاسم يعقوب

يعقوب قدم نفسه لعالم الكرة في "خليجي 2"، لكنه لم يتوقف هناك، فتألق وقاد "الأزرق" للقبي "خليجي 3" و"خليجي 4"، وحاز على "الحذاء الذهبي" في كل من البطولات الثلاث، وأصبح الهداف التاريخي للبطولة برصيد 18 هدفا.

عبد العزيز العنبري

"خليجي 4" قدمت لنا الموهبة الكويتية عبد العزيز العنبري، الذي كون "ثنائيا" مرعبا مع جاسم يعقوب، وجعل الكويت من بين أفضل المنتخبات العربية في السبعينات والثمانينات.

جماهير الكويت لا تنسى "هاتريك" العنبري في مرمى المنتخب العراقي، المنافس الأبرز وقتها، في المباراة الفاصلة بين المنتخبين على لقب "خليجي 4" عام 1976.

عدنان درجال

رئيس اتحاد كرة القدم العراقي الحالي عدنان درجال، ظهر للجماهير أول مرة في "خليجي 5"، وقدم نفسه كأفضل مدافع في البطولة، مساهما بتحقيق اللقب لمنتخب بلاده.

حسين سعيد

قدمت "خليجي 5" أسطورة الكرة العراقية، حسين سعيد، الذي اكتسح فرق البطولة، وصال وجال حتى أصبح حديث البطولة.

حسين سعيد سجل 10 أهداف في تلك النسخة التاريخية، منها رباعية في مرمى عمان وثلاثية بمرمى البحرين.

فؤاد أنور

بعد أشهر من ظهوره البارز في مونديال 1994، قاد "الفنان" فؤاد أنور منتخب السعودية للقبها الخليجي الأول، في الإمارات.

في "خليجي 12"، قدم أنور والمنتخب السعودي لوحة فنية رائعة، وحاز أنور على "الحذاء الذهبي" بفضل أهدافه على عمان وقطر والكويت.

علي الحبسي وعماد الحوسني

منتخب سلطنة عمان ظهر بشكل مغاير عن السباق، وأثبت حضوره بقوة، في "خليجي 17" بقطر، حين خسر اللقب بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

عمان قدمت جيلا قويا في نسخة 2004، وعلى رأسهم حارس المرمى علي الحبسي، وهداف المنتخب عماد الحوسني، اللذان خطفا لقبي أفضل حارس بالبطولة وهداف البطولة.

إسماعيل مطر

"خليجي 18" هي بطولة إسماعيل مطر، الذي قاد الإمارات للقبها الخليجي الأول، بانتصار حاسم في النهائي على سلطنة عمان، بفضل هدف المهاجم الخطير.

مطر كان نجم البطولة الأول، فحصد جائزة أفضل لاعب وهداف البطولة معا، وهو إنجاز لا يتكرر دائما.

حمود سلطان

يعتبر البحريني حمود سلطان من الوجوه التي كتبت تاريخ كأس الخليج، خصوصا في النسخ الأولى، بوصفه حارسا مميزا.

بدأت مسيرته مع البطولة في النسخة الرابعة، وفاز وقتها بجائزة أفضل حارس مرمى ثم احتفظ بالجائزة في النسختين التاليتين، ليكون حقق الجائزة ثلاث مرات متتالية.

ماجد عبدالله

شارك السعودي ماجد عبدالله في 5 نسخ متتالية من بطولات كأس الخليج، ولعب 26 مباراة وسجل 17 هدفا، حيث سجل في جميع النسخ الخمسة، ورغم عدم تتويجه باللقب مع منتخب بلاده، لكنه بقي اسما راسخا في الأذهان.