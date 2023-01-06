وخرج فان دايك قائد هولندا من الملعب في الشوط الأول خلال الهزيمة 3-1 على ملعب برنتفورد، الاثنين الماضي، ضمن تغيير ثلاثي للمدرب الألماني.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة ليفربول في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد ولفرهامبتون واندرارز، السبت: "فيرجيل كان مفاجأة لنا وضربة كبيرة".

وتابع: "التشخيص كان قاسيا للغاية. نتحدث عن أسابيع وأكثر من شهر لكني أتمنى أن تسير الأمور بسرعة. الأمر صعب عليه لكنه خاض عددا لا يُصدق من المباريات في السنوات الأخيرة".

ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، فيما يتوقع أن يغيب أيضا عن مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.