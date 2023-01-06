وسيقود لقاء المباراة الافتتاحية في "خليجي 25" والذي ينطلق في الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، الروماني كوفاكس ستيفان ومواطنيه أرتين ميهاي حكم مساعد أول ومارنسكو فاسيلي حكم مساعد ثان والإماراتي عدنان النقبي حكما رابعا، والمغربي رضوان جيد حكماً للفيديو المساعد، ومساعده الفرنسي جيرمي باجنار، وتمّ تعيين البحريني خليفة الدوسري مقيما للحكام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

ويرجح سجل مباريات المنتخبين ضمن بطولات الخليج كفة العراق على المنتخب العُماني منــذ انطلاقتها عــام 1970، إذ تقابل "أسود الرافدين" مع نظيــره العُماني ضمن إطار بطولات كأس الخليج 10 مرات بدأت منذ عام 1976 في خليجي 4 التي أقيمت في قطر وتمكن العراق من التفوق في 5 مباريات، بينما خسر في مواجهتين وكان التعادل حاضرا في ثلاث.

وأحرز المنتخب العراقي في شباك عُمان 23 هدفا بينما تلقى 12 هدفا.

ويعتبر العراق أحد أكثر المرشحين لحصد لقب "خليجي 25"، حيث يلعب عامل إقامة البطولة على أرضه وبين جمهوره لصالحه فضلا عن سجل حافل بالإنجازات يتمثل بالفوز بلقب بطولة الأمم الآسيوية عام 2007، وإحراز اللقب الخليجي ثلاث مرات، وبطولة غرب آسيا، والميدالية الذهبية لدورة الألعاب الآسيوية.

واستبق مدرب المنتخب العُماني، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مواجهة العراق، بتصريحات أكد فيها أنه يحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، ولكنه لا يخشى أي فريق منهم، وفق وكالة الأنباء العراقية.

اليمن يسعى لأول فوز بتاريخ البطولة

يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره اليمني مساء الجمعة في الساعة 22:45 مساء بتوقيت أبوظبي ضمن منافسات المجموعة الأولى أيضا في البطولة.

ويشارك المنتخب السعودي في البطولة بالصف الثاني، خصوصا في ظل إقامة منافسات الدوري السعودي وترك اللاعبين الدوليين للمشاركة مع أنديتهم بعدما لعبوا في منافسات كأس العالم التي أقيمت في قطر.

ويدخل منتخب اليمن منافسات "خليجي 25"، وهو يطمح لتغيير رقمه السلبي خلال المشاركات التسع الأخيرة للفريق في البطولة.

ويسعى المنتخب اليمني، من خلال مشاركته في "خليجي 25"، لتحقيق نتيجة إيجابية يمحو من خلالها سلسلة "اللا انتصار" في كأس الخليج.

واليمن هو الوحيد بين المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج، الذي لم يحقق اللقب من قبل، بل لم يحقق أي انتصار في تسع مشاركات.

وقدم الاتحاد اليمني، التشيكي ميروسلاف سوكوب، الذي سبق له قيادة المنتخب بين 2014 و2016، أمام وسائل الإعلام منذ أيام في القاهرة.

ويأمل اليمن، المصنف 154 عالميا، أن يتجنب كونه الحلقة الأضعف في جميع مشاركاته السابقة، وأن يقدم مستويات قوية في المجموعة الأولى.