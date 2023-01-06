وأصبح بليند (32 عاما) لاعبا حرا الأسبوع الماضي، بعد موافقته على فسخ تعاقده مع أياكس أمستردام الهولندي قبل 6 أشهر من نهاية العقد.

وقال المدير الرياضي لبايرن حسن صالح حميديتش: "نحن سعداء حقا بانضمام دالي للفريق. دالي مدافع متعدد المهارات يمكنه اللعب في الجانب الأيسر وكذلك في قلب الدفاع. لديه الكثير من الخبرة الدولية والصفات القيادية".

وفاز بليند بسبعة ألقاب مع أياكس، وخاض 333 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 21 للفريق، كما فاز بلقب الدوري الأوروبي 2017 خلال وجوده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسيستأنف بايرن بطل ألمانيا الذي يتصدر الدوري، مسيرته أمام رازن بال شبورت لايبزيج يوم 20 يناير الجاري.