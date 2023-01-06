في المباراة الأولى، سجل هدفي الأهلي محمد مجدي "أفشه" (59) والمالي أليو ديانغ (77).

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن الزمالك، بينما تجمد رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز 14.

وفي الثانية، عمق الداخلية جراح الزمالك الذي خسر في المرحلة السابقة أمام أسوان 1-2، بينما كان "الأبيض" على وشك تلقي هزيمة ثانية على التوالي.

تقدم الداخلية عبر سمير فكري (23)، وعادل الزمالك بفضل محمد عبد الغني (90+6).

ورفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر.