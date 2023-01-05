وفي تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية أوضح الكرخي صاحب الشهرة الواسعة داخل العراق وخارجها بفضل تواجده الدائم في مختلف المباريات التي يخوضها المنتخب العراقي، أن عملية بيع تذاكر بطولة كأس الخليج شهدت خلال الأيام بعض المشاكل في التوزيع بسبب البيع الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى عدم حصول أعداد كبيرة على تذاكر مباراة الافتتاح.

وقال: " أنا لا أملك تذكرة، وهذه غلطة من غلطات البطولات بسبب فتح عملية البيع الإلكتروني، والغلطة الاكبر تمثلت في تسليم مكاتب السياحة تذاكر البطولة لبيعها، ولا أعلم هل تم توزيعها بشكل صحيح أم لا".

ورغم الأزمة الحاصلة في بيع تذاكر المباراة الافتتاحية لخليجي 25، إلا أن رئيس رابطة مشجعي منتخب العراق أبدى ثقته في حضور جماهير المنتخب العراقي بأعداد كبيرة، وتقديم المساندة اللازمة، مؤكدا بأن المشجعين مستعدين لإنجاح الحدث وإظهاره بالشكل اللائق، مشددا على أن بطولة البصرة ستكون ناجحة واستثنائية في التنظيم. كما رحب بضيوف البطولة من دول الخليج، والذين بدأوا في التوافد على مدينة البصرة، معبرا أن المنافسات ستكون مثيرة وحماسية بفضل خبرة كل المنتخبات في المشاركة وفوزها بالألقاب في النسخ الماضية باستثناء منتخب اليمن.

ويذكر أن عملية بيع تذاكر مباراة افتتاح "خليجي 25 "، شهدت إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى التي تم فيها طرح التذاكر للبيع، حيث اصطفت طوابير طويلة من الجماهير أمام منافذ البيع، فيما احتكرت مافيات السّوق السّوداء البيع ليصل سعر التذكرة حاليا إلى 100 دولار.

وانتقدت الجماهير طريقة بيع التذاكر، والتي أسهمت في تسجيل حالات احتكار بغرض البيع في السوق السوداء، وطالبوا بضرورة بيعها في المنافذ التقليدية.

وللإشارة فإن أسعار تذاكر مباريات بطولة خليجي 25، تم تقسيمها من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى 4 فئات، بين 10 و30 دولارا للتذكرة.