ومن المقرر أن تواجه أنس في ربع النهائي الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 69 عالميا والتي أقصت الكازخية ريباكينا المصنفة 21 عالميا بنتيجة مجموعتين لواحدة.

جدير بالذكر أن أنس حققت نتائج استثنائية عام 2022، وأصبحت أول عربية على الإطلاق تحتل المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات.

كما كانت أول عربية تتوج بلقب إحدى دورات الألف في مدريد بمايو، قبل إنجازيها في التأهل إلى نهائي ويمبلدون في يوليو عندما خسرت أمام الكازخية ريباكينا، ونهائي فلاشينغ ميدوز في سبتمبر الحالي لكنها خسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا.