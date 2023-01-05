وتجمع نحو 25 متطوعا لرسم اللوحات على جدران ملاعب المدينة وشوارعها، ضمن مظاهر الاحتفاء بالبطولة، فيما تنتشر أعلام دول الخليج المشاركة في الأسواق والمتاجر.

وقالت الطبيبة المتطوعة في المجموعة داليا الحمداني: "مبادرة تطوعية من قبل ما يقارب 25 شخصا مختلفي الوظائف للمساهمة في إنجاح خليجي 25 بالرسم على جدران ملعب الميناء الرياضي".

وقال محمد رعد، الطالب في كليه طب الأسنان بالبصرة الذي يشارك في المبادرة: "هذه المرة الأولى التي نستقبل فيها بطولة كبيرة مثل بطولة الخليج، دافعنا دافع وطني، نحن نحب الرسم ونحب أن نرى العالم سعداء".

وأعرب سكان البصرة عن شعورهم بالسعادة بأجواء البطولة.

ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جزئيا في عام 2018 حظرا كان مفروضا منذ 1999 على استضافة العراق للبطولات بسبب مخاوف أمنية.