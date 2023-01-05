بعد أسابيع من نهاية المونديال، تفجرت فضيحة كبيرة داخل أروقة المنتخب الأميركي لكرة القدم، تضمنت قضية عنف منزلي للمدرب، كشفها ذوي أحد نجوم المنتخب.