ولهذه البطولة تاريخ طويل وأحداث عالقة في أذهان جماهير الكرة الخليجية والعربية.

استضافة العراق

هذه هي المرة الثانية فقط التي يستضيف فيها العراق البطولة الخليجية، حيث كانت المرة الأولى عام 1979 في بغداد، لنسخة "خليجي 5".

كيف بدأت البطولة؟

أول من بدأ بفكرة إنشاء بطولة لدول الخليج العربية كان الأمير خالد الفيصل.

وفي عام 1968، أثناء دورة الألعاب الأولمبية بالمكسيك، قام الوفد البحريني بعرض الفكرة على ستانلي روس، رئيس الفيفا في ذلك الوقت.

وبعد عودة الوفد البحريني من المكسيك، عقد الاتحاد البحريني لكرة القدم اجتماعا لدراسة الفكرة في صيف عام 1969 في المنامة، ليتقرر إقامة أول نسخة سنة 1970 في البحرين، وشارك فيها 4 منتخبات هي: الكويت والبحرين والسعودية وقطر.

الإمارات دخلت في "خليجي 2"، وسلطنة عمان في "خليجي 3" والعراق في "خليجي 4".

نظام البطولة

البطولة كانت تعتمد على نظام المجموعة الواحدة، حيث يواجه كل منتخب من السبعة المنتخب الآخر، وكانت تقام كل عامين أو 3 أعوام، مع بعض الاستثناءات عندما كانت تقام مباراة نهائية.

تغير النظام إلى نظام المجموعتين ودور نصف النهائي والمباراة النهائية، في "خليجي 17" عام 2004، في قطر، عندما أصبح عدد المنتخبات 8 بمشاركة اليمن وعودة العراق بعد غياب.

انسحاب تكرر 4 مرات

المنتخب البحريني انسحب من بطولة "خليجي 2" في السعودية عام 1972، بسبب اعتراضها على هدف سجله السعودي سعيد مذكور الغراب.

كذلك انسحب المنتخب العراقي من نسخة "خليجي 6" في الإمارات عام 1982، لأسباب غير واضحة.

وفي "خليجي 10" بالكويت عام 1990، انسحب منتخب السعودية قبل انطلاق البطولة، والمنتخب العراقي أثناء البطولة، بسبب قرارات تحكيمية.

استبعاد العراق

العراق استبعد من البطولة لـ6 نسخ، منذ عام 1992 وحتى 2003.

دخول اليمن

اليمن أضيفت للبطولة في "خليجي 16" بالكويت، وشاركت منذ ذلك الوقت في 9 نسخ، ولم تنجح حتى الآن في عبور دور المجموعات.

زعيم البطولة

المنتخب الكويتي هو زعيم "خليجي" بلا منازع، فقد حقق "الأزرق" اللقب 10 مرات، وفاز بلقب أول 4 دورات على التوالي.

منتخبا الكويت والعراق احتكرا لقب البطولة في أول 10 نسخ، حتى "كسر الاحتكار" على يد المنتخب القطري في "خليجي 11" عام 1992.

ترتيب حاملي اللقب:

الكويت – 10 ألقاب

العراق – 3 ألقاب

السعودية – 3 ألقاب

قطر – 3 ألقاب

الإمارات – لقبان

سلطنة عمان – لقبان

البحرين – لقب واحد

الهداف التاريخي

أخرجت بطولة كأس الخليج نجوما كبار سطروا أسماءهم من ذهب، ومن أبرزهم الكويتي جاسم يعقوب، الذي يعتبر الهداف التاريخي للبطولة برصيد 18 هدفا.

وبفارق هدف واحد عنه، يأتي العراقي حسين سعيد والسعودي ماجد عبدالله برصيد 17 هدفا.

مدرب عربي وحيد

المدرب العربي والخليجي الوحيد الذي نجح بتحقيق البطولة في آخر 20 عاما، هو الإماراتي مهدي علي، الذي قاد منتخب بلاده إلى اللقب الثاني في "خليجي 21" عام 2013، والذي أقيم في البحرين.

في "خليجي 25"، يعتبر السعودي سعد الشهري المدرب الوطني الوحيد المشارك، وهو سيقود المنتخب الأولمبي السعودي للمشاركة في النهائيات.

نسخة "خليجي 25"

من المرتقب أن تكون نسخة "خليجي 25" خاصة جدا، لعدة أسباب، أولها استضافة العراق التاريخية بعد طول غياب، وأيضا لتوقف البطولة لأكثر من 3 أعوام، منذ آخر نسخة في قطر، في نوفمبر 2019.

وأعلن المنتخب السعودي مشاركته بالفريق الأولمبي الذي يعد من أقوى المنتخبات الشابة في قارة آسيا، بينما سيشارك المنتخب القطري بمزيج من اللاعبين الشبان ولاعبي الخبرة، أما بقية المنتخبات الستة فتشارك بالفريق الأول.