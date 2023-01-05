ويسعى المنتخب اليمني، من خلال مشاركته في "خليجي 25"، لتحقيق نتيجة إيجابية يمحو من خلالها سلسلة "اللا انتصار" في كأس الخليج.

واليمن هو الوحيد بين المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج، الذي لم يحقق اللقب من قبل، بل لم يحقق أي انتصار في تسع مشاركات.

وقدم الاتحاد اليمني، التشيكي ميروسلاف سوكوب، الذي سبق له قيادة المنتخب بين 2014 و2016، أمام وسائل الإعلام منذ أيام في القاهرة.

ويأمل اليمن، المصنف 154 عالميا، أن يتجنب كونه الحلقة الأضعف في جميع مشاركاته السابقة، وأن يقدم مستويات قوية في المجموعة الأولى التي تضم العراق صاحب الضيافة، والسعودية، وعُمان.

تاريخ مشاركات اليمن في البطولة