يدخل منتخب اليمن منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 25"، وهو يطمح لتغيير رقمه السلبي خلال المشاركات التسع الأخيرة للفريق في البطولة.
ويسعى المنتخب اليمني، من خلال مشاركته في "خليجي 25"، لتحقيق نتيجة إيجابية يمحو من خلالها سلسلة "اللا انتصار" في كأس الخليج.
واليمن هو الوحيد بين المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج، الذي لم يحقق اللقب من قبل، بل لم يحقق أي انتصار في تسع مشاركات.
وقدم الاتحاد اليمني، التشيكي ميروسلاف سوكوب، الذي سبق له قيادة المنتخب بين 2014 و2016، أمام وسائل الإعلام منذ أيام في القاهرة.
ويأمل اليمن، المصنف 154 عالميا، أن يتجنب كونه الحلقة الأضعف في جميع مشاركاته السابقة، وأن يقدم مستويات قوية في المجموعة الأولى التي تضم العراق صاحب الضيافة، والسعودية، وعُمان.
تاريخ مشاركات اليمن في البطولة
- خاض المنتخب اليمني في البطولة الخليجية 30 مباراة، تعادل في ست منها، وهزم في البقية.
- تعد هذه المشاركة التاسعة لليمن في البطولة.
- بدأ المنتخب اليمني المشاركة في البطولة لأول مرة بنسخة 2003 في الكويت.
- تلقى المنتخب 3 هزائم خلال الدور الأول في 2009 و2010 و2013 رغم أن نسخة 2010 أقيمت على أرضه وبين جماهيره.
- عادت النتائج السلبية خلال "خليجي 23" في الكويت عام 2017، إذ خسر منتخب اليمن جميع مبارياته الثلاث في الدور الأول.
- في "خليجي 24" تعرض المنتخب اليمني لخسارة قاسية أمام قطر بسداسية نظيفة، وسقط أمام الامارات صفر-3، في حين تعادل مع العراق سلبا.