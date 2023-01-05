وكتب إنفانتينو على "إنستغرام": "أشعر بالصدمة لسماع أن البعض ينتقدني على ما يبدو لالتقاط صورة سيلفي وصور خلال المراسم".

وأضاف: "لدي الكثير من الاحترام والإعجاب لبيليه وللمراسم ولم أكن لأجرؤ على فعل أي شيء يمكن أن يكون غير محترم".

وإلى جانب إنفانتينو، الذي كان يحمل الهاتف المحمول لالتقاط الصورة، وقف ثلاثة أشخاص تحت الخيمة البيضاء الكبيرة التي تستضيف نعش بيليه ومن بينهم مانويل ماريا أحد أصدقاء بيليه المقربين.

وتابع إنفانتينو: "لقد تشرفت وتأثرت أن زملائي وأفراد عائلة بيليه العظيم طلبوا مني التقاط صورة معهم".

وأوضح: "طلب مني فريق بيليه أن ألتقط صورة ذاتية لنا جميعا لكنهم لم يعرفوا كيف. حتى أكون مفيدا، أخذت هاتف أحدهم والتقطت صورة لنا جميعا".

جدير بالذكر أن أكثر من 230 ألف شخص حضروا جنازة بيليه التي دامت لأكثر من 24 ساعة.