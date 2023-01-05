وبينما استحوذ نابولي على الكرة في الشوط الأول الذي انتهى من دون أهداف، أنهى جيكو مهاجم إنتر حالة الصمت بالتسجيل في الدقيقة 56 بعد أن لعب الكرة برأسه إثر تمريرة عرضية من فيديريكو ديماركو.

ويتصدر نابولي جدول الترتيب برصيد 41 نقطة من 16 مباراة، ويتقدم بفارق 5 نقاط على ميلان صاحب المركز الثاني.

ويملك إنتر صاحب المركز الرابع 33 نقطة، ويتراجع بفارق 8 نقاط خلف نابولي.